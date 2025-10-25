VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Kuriose Konstellation – der VfB legt eine Doppelschicht ein

7 Mit Schwung und Pfiff: Der Mainzer Trainer Bo Henriksen (links) und der VfB-Coach Sebastian Hoeneß Foto: Pressefoto Baumann 7 Bilder - Fotostrecke öffnen Liga und Pokal – die Stuttgarter treffen innerhalb weniger Tage auf den gleichen Gegner. Solche Duelle hat es bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den Mainzern gegeben.







Der VfB Stuttgart steht nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul in der Europa League vor einer Doppelschicht gegen den 1. FSV Mainz 05. An diesem Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel um Punkte und bereits am nächsten Mittwoch (18 Uhr) tritt die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wieder gegen die von FSV-Coach Bo Henriksen betreuten Rheinhessen an. Dann wird in der Mainzer Mewa-Arena um das Weiterkommen im DFB-Pokal gekämpft. Der Sieger zieht in das Achtelfinale ein.