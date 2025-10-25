VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Kuriose Konstellation – der VfB legt eine Doppelschicht ein
Mit Schwung und Pfiff: Der Mainzer Trainer Bo Henriksen (links) und der VfB-Coach Sebastian Hoeneß Foto: Pressefoto Baumann

Liga und Pokal – die Stuttgarter treffen innerhalb weniger Tage auf den gleichen Gegner. Solche Duelle hat es bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den Mainzern gegeben.

Der VfB Stuttgart steht nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul in der Europa League vor einer Doppelschicht gegen den 1. FSV Mainz 05. An diesem Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel um Punkte und bereits am nächsten Mittwoch (18 Uhr) tritt die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wieder gegen die von FSV-Coach Bo Henriksen betreuten Rheinhessen an. Dann wird in der Mainzer Mewa-Arena um das Weiterkommen im DFB-Pokal gekämpft. Der Sieger zieht in das Achtelfinale ein.

 

Eine solch zeitlich kuriose Konstellation gibt es bei Pflichtpartien im Profibereich selten, die Stuttgarter haben aber schon ihre Erfahrungen damit gemacht. In der jüngeren Vergangenheit gab es drei von diesen doppelten Aufeinandertreffen innerhalb weniger Tage – gegen zwei Münchner Clubs und den Hamburger SV. Wir blicken in unserer Bildergalerie darauf zurück.

 