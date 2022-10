1 Fast alle Mann an Bord: Trainer Pellegrino Matarazzo kann aus dem Vollen schöpfen. Foto: Baumann

Angesichts von acht sieglosen Spielen zum Ligastart ist die Lage beim VfB Stuttgart mal wieder angespannt. Doch zumindest personell herrscht vor dem Ligaduell am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Union Berlin Entspannung. Während die Eisernen aus Berlin-Köpenick unter der Woche drei Coronafälle zu beklagen hatten, konnte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo beim Donnerstagstraining fast aus dem Vollen schöpfen.

Borna Sosa hat seinen Infekt auskuriert und ist wieder fit. Genauso Kapitän Wataru Endo, der bei der 2:3-Niederlage in Wolfsburg einen Schlag aufs Wadenbein abbekommen hatte und zu Beginn der Woche nur eingeschränkt trainieren konnte. Tiago Tomas, der sich am Dienstag bei einem Zweikampf mit Waldemar Anton eine Risswunde am Schienbein zugezogen hatte, wird am Sonntag ebenfalls spielen können. Gleiches gilt für Atakan Karazor, der zuletzt Wadenprobleme zu beklagen hatte, und Tanguy Coulibaly. Noch am Mittwoch hatte der Mittelfeldspieler auf Grund von Knieproblemen pausiert, am Donnerstag konnte er aber wieder trainieren. Einzig Josha Vagnoman wird dem VfB wegen eines Knochenödems womöglich noch länger fehlen.