VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Ohne Anton? Dieses Team schickt Sebastian Hoeneß ins Rennen

12 Muss Sebastian Hoeneß (li.) auf Waldemar Anton verzichten? Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die mögliche Aufstellung. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Hinter dem Kapitän steht noch ein Fragezeichen. Wen also bietet der Trainer Sebastian Hoeneß im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin auf? Wir blicken auf die mögliche Startelf.









Zehn Spiele sind noch zu absolvieren in dieser Saison der Fußball-Bundesliga. Und mittlerweile lässt auch der Trainer des VfB Stuttgart keinen Zweifel mehr daran, dass er mit seinem Team das bislang Geleistete vollends vergolden möchte. „Wir werden alles geben, um aus dieser Saison etwas Besonders zu machen“, sagt Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) gegen den 1. FC Union Berlin. „Einen dritten Wettbewerb“, also die Qualifikation für den Europapokal, wolle man sich erarbeiten. Der Coach mahnt aber auch, sich keinen Träumerein hinzugeben und fordert weiter „einen klaren Kopf“.