1 Der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo will seine Mannschaft zum ersten Saisonsieg in der Bundesliga dirigieren. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Für den VfB Stuttgart und Pellegrino Matarazzo steht zunächst an diesem Sonntagabend gegen Union Berlin viel auf dem Spiel – aber nicht nur in dieser Heimpartie. Der Druck auf den Trainer steigt.















Erst zwei Wochen ist es her, da hat Pellegrino Matarazzo einen Meilenstein erreicht: Tausend Tage Trainer des VfB Stuttgart. Eine beachtliche Arbeitsleistung, wenn man bedenkt, wie viele Übungsleiter der Traditionsverein von 1893 in den vergangenen zehn Jahren verschlissen hat. Matarazzo verkörpert da ein Stück Kontinuität in schwierigen Zeiten, denn es gibt nur zwei Trainer in der Fußball-Bundesliga, die länger im Amt sind als der Italoamerikaner – Christian Streich vom SC Freiburg und Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin.