Er führt beim VfB Stuttgart einige Statistiken an, doch Wataru Endo ist nicht nur deshalb besonders wertvoll für das Team – wie der Japaner mit seinem Siegtor bewiesen hat.















Ein Hollywood-Autor hätte dieses Drehbuch nicht besser schreiben können: Ein Spiel voller Dramatik, und am Ende ein Held der Arbeit, der den entscheidenden Treffer erzielt. In der Nachspielzeit stieß Wataru Endo mit seinem Kopfball zum 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln für den VfB Stuttgart das Tor zum Glück auf. Und wohl kaum ein Profi im Kader des Fußball-Bundesligisten hat sich diesen hochemotionalen Augenblick so verdient wie der Japaner.

Endo ist der Vielspieler des VfB (33 Einsätze, 2902 Minuten, Platz sieben unter den Topspielern der Liga), der Kilometerfresser (350,9 Kilometer insgesamt, durchschnittlich 11,8 Kilometer pro Spiel, Platz sieben in der Liga), der Zweikampfkönig (insgesamt 806 Duelle, 55,6 Prozent gewonnen, Platz fünf mit der besten Quote in der Liga), der Kapitän und das Vorbild einer jungen Mannschaft, die immer wieder Halt braucht. „Wataru Endo ist der Prototyp dessen, was wir von der Mentalität her sein wollen“, sagt der Sportdirektor Sven Mislintat.

Der 29-jährige Mittelfeldmotor hat sich dabei nach anfänglichen Schwierigkeiten in dieser Saison erneut als ein Stabilisator erwiesen, weil er in seinen Leistungen kaum Schwankungen hat. Und zu guter Letzt hat er den VfB mit seinem vierten Saisontor vor Hertha BSC (Relegation) noch auf den rettenden 15. Tabellenplatz gehievt.

Etwa eine Stunde nach Spielschluss führte Endo die VfB-Spieler dann noch einmal auf den ramponierten Rasen der Mercedes-Benz-Arena, um mit den Fans zu feiern. Entspannt wurden im Kreis des Teams vor der Cannstatter Kurve noch einmal Freudentänze aufgeführt. Endo zog sich mit seiner Flasche Bier in der Hand dabei immer wieder einige Meter zurück. Um still zu genießen. Das passt zu ihm. Er mag nicht im Mittelpunkt stehen.

Mit fernöstlicher Exzellenz erledigt der Nationalspieler lieber seine Aufgaben. „Wataru Endo wird seiner Kapitänsbinde stets voll gerecht. Er ist ein toller Führungsspieler“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo. Obwohl – oder gerade weil – der Mann mit der Rückennummer drei lieber Taten statt Worte sprechen lässt. Ebenso wie Hiroki Ito, der den magischen Moment nach einem Eckball vorbereitet hatte. Die Schwaben haben den Klassenverbleib also dank einer japanischen Co-Produktion geschafft. Und die Mitspieler wussten, bei wem sie sich schließlich zu bedanken hatten: Sie ließen Endo hochleben und warfen ihn in die Luft – Endo gut, alles gut hieß es zum Schluss beim VfB.