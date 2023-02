1 Der VfB-Abwehrspieler Waldemar Anton (links) nimmt die Außenkurve und zieht hier an dem Freiburger Vincenzo Grifo vorbei. Foto: Baumann

Dreier- oder Viererkette? Der Trainer Bruno Labbadia liefert die Antwort mit seinen Aufstellungen – doch im nächsten Heimspiel könnte es zu einer Besonderheit kommen.









Waldemar Anton ist am Aufholen. Auf Platz zwei der besten Flankengeber hat er es beim VfB Stuttgart schon gebracht. Gut, der 26-jährige Fußballprofi rangiert mit seinen 15 Hereingaben noch klar hinter Borna Sosa (60), aber an anderen Flügelspielern wie Silas Katompa (13), Josha Vagnoman (10) und Chris Führich (8) ist er bereits vorbeigezogen – obwohl der Abwehrspieler in dieser Bundesliga-Saison erst sechs Einsätze als Rechtsverteidiger absolviert hat. Und: Ein Drittel seiner Flanken landet tatsächlich beim Mitspieler.