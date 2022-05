5 In diesen Trikots will der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln gewinnen. Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln am Samstag zum entscheidenden Bundesliga-Spiel. Die VfB-Profis werden dabei ganz besondere Trikots tragen. Die Hintergründe.















Link kopiert

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den 1. FC Köln zum Saisonfinale im heimischen Stadion empfängt, werden die Profis der Weiß-Roten in Sondertrikots auflaufen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Das Trikot ist eine Reminiszenz an den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahre 1992. Eines seiner wesentlichen Elemente war das weiße Längsstreifen-Muster. In diesem Dress trat der Club aus Cannstatt am 34. Spieltag zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an. Viele Fans verbinden es bis heute mit dem magischen Moment in der 86. Minute, als Guido Buchwald den VfB mit 2:1 in Führung köpfte – und damit den Weg zum historischen Titelgewinn ebnete.

Wehrle hofft auf Fortsetzung der Serie

„Das Sondertrikot zeigt, dass wir in der engen Zusammenarbeit mit JAKO immer wieder Ideen umsetzen können, die perfekt zum VfB passen und keine Produkte von der Stange sind“, wird der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag gegen den 1. FC Köln beflügeln und Glück bringen soll. Wir haben in den bisherigen JAKO-Sondertrikots immer gewonnen und hoffen, dass es so bleibt.“ Das Sondertrikot ist ab sofort im Onlineshop des VfB erhältlich.

In der Bildergalerie sehen Sie weitere Motive des VfB-Sondertrikots. Klicken Sie sich durch!