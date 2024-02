VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Deniz Undavs klare Ansagen

11 Am Samstag gegen Köln nur Zuschauer: Deniz Undav. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die VfB-Partie vom Samstag zurück Foto: Baumann

Der verletzte Deniz Undav macht keinen Hehl daraus, dass er künftig europäisch spielen möchte. Am liebsten mit dem VfB Stuttgart. Doch kann der Club den ausgeliehenen Stürmer auch fest verpflichten?









Deniz Undav war zum Zusehen verdammt. Was ihm beim 1:1 seines VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln auf der Tribüne sichtbar nicht leicht fiel. Ein Muskelfaserriss hinderte den Angreifer an einem Einsatz. Den hatte der 27-Jährige dafür vor den TV Kameras. Gegenüber „Sky“ formulierte Undav eine klare Ansage zur eigenen Zukunft. „Ja, auf jeden Fall“, antwortete er auf die Frage, ob er beim VfB bleiben wolle. „Ich fühle mich hier wohl.“ Bekanntlich ist der treffsichere Stürmer (14 Saisontore) von Brighton Hove&Albion nur ausgeliehen. Doch Undav selbst sieht seine Zukunft klar in Stuttgart.