1 Jamie Leweling und der VfB siegten am Ende deutlich mit 4:1. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat ein Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Länderspielpause vor 3000 Fans im Schlienzstadion deutlich gewonnen. Ein Youngster traf dabei doppelt.









Der VfB Stuttgart hat den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in einem Testspiel am Donnerstag im Robert-Schlienz-Stadion deutlich besiegt. Am Ende hieß es vor 3000 Zuschauer in Bad Cannstatt 4:1 für die Kicker mit dem Brustring.