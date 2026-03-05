VfB Stuttgart: „Ganz besonders“ – Hoeneß von Fan-Konzert beeindruckt

Der musikalische Abend unter dem Motto „Klassik trifft Kurve“ sorgte in dieser Woche für spezielle Momente – und hat auch beim Cheftrainer des VfB Eindruck hinterlassen.

Wer am Dienstagabend Sebastian Hoeneß in der Liederhalle beobachtete, sah einen durchaus beeindruckten Trainer des VfB Stuttgart in Reihe drei des Hegelsaals. Im Konzert „Klassik trifft Kurve“ intonierten das Stuttgarter Kammerorchester und die Fans der Cannstatter Kurve gemeinsam bekanntes Liedgut aus dem Stadion in neuem musikalischem Gewand – und Hoeneß klatschte, lauschte, dreht sich immer wieder um in Richtung Oberrang zu den Fans, filmte auch mal.

Unsere Empfehlung für Sie VfB und Stuttgarter Kammerorchester Allez, VfB! Fangesänge und Stadionklassiker mit feiner Note Stadiongesänge und Fußballhymnen des VfB im innovativen Gewand. „Klassik trifft Kurve“ hat in der Liederhalle vor vollem Haus eine packende Premiere gefeiert. Zwei Tage später blickte er nun auf den Abend zurück, den er gemeinsam mit seinem Co-Trainer David Krecidlo und Sportdirektor Christian Gentner sowie drei Spielern (Finn Jeltsch, Jamie Leweling, Angelo Stiller) verfolgt hatte. Man habe, so Hoeneß, ja einige Termine in dieser Woche abseits des Fußballs gehabt. „Und jeder für sich war interessant. Ohne dass ich die anderen Termine irgendwie schmälern möchte: Das Klassik Meets Ultra Event fand ich ganz besonders, das war sehr berührend.“

Sebastian Hoeneß zur Vesperkirche: „Hilft einem, Dinge einzuordnen“

Auch die anderen Programmpunkte seien eine schöne Abwechslung vom Trainingsalltag gewesen – der Besuch in der Vesperkirche etwa, wo die VfB-Profis und Funktionäre Essen an Bedürftige ausgaben. „Das hilft einem“, so Hoeneß, „die Dinge einzuordnen.“

Nun aber richtet sich der Fokus wieder voll auf den Sport. Am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastieren die Stuttgarter beim FSV Mainz 05 und wollen im Rennen um die internationalen Plätze punkten.