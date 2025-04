VfB Stuttgart: Fünf Probleme, die der VfB nicht gelöst bekommt

7 Wieder verloren: der Frust ist groß bei den VfB-Spielern Deniz Undav (links) und Angelo Stiller Foto: Baumann/Volker Mueller

Trotz gehobener Ansprüche ist der Bundesligist nur noch Mittelmaß. Nun wird viel vom Pokalfinale zum krönenden Saisonabschluss geredet. Doch darin liegt eine große Gefahr.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart ist nur noch Mittelmaß. Das belegt der elfte Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga. Und wenn man sich nach dem 1:2 gegen Werder Bremen nur das Tableau der Rückrunde anschaut, wird noch deutlicher, wie weit das Team von einer Form entfernt ist, die Ansprüche auf einen Europapokal-Rang widerspiegelt. Da liegt der VfB auf Platz 14 – und ist Fünftletzter. Abgerutscht vom fünften Rang nach der Hinrunde. Diese Misere hat Gründe, die der VfB nicht in den Griff bekommt – und die durch den Einzug in das DFB-Pokalfinale geschönt werden. Eine Bestandsaufnahme.