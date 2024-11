VfB Stuttgart Frauen: Wie man beim DFB die Entwicklung der VfB-Frauen verfolgt

1 DFB-Direktorin Nia Künzer in Stuttgart im Gespräch mit Journalisten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist derzeit beim VfB zu Gast. Mit dabei ist die DFB-Direktorin Nia Künzer – die genau verfolgt, was sich in Stuttgart in diesem Bereich entwickelt.









Link kopiert



Das Gastspiel in Stuttgart ist kurz. Am Montag waren die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen angekommen, am Mittwoch reisen sie schon weiter nach Zürich, wo am Freitag das Länderspiel gegen die Schweiz ansteht. Aber: Aus dem Sinn ist der VfB für die Frauensparte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht.