1 Ist zuversichtlich und selbstbewusst: Frauen-Trainer Heiko Gerber. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Frauen des VfB Stuttgart stehen vor dem alles entscheidenden Saisonendspiel, das über den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga entscheiden wird. Trainer Heiko Gerber blickt auf die Partie voraus.









Es ist also wirklich so gekommen. Seit Wochen, wenn nicht Monaten, sprechen alle im weiß-roten Frauen-Lager davon, dass noch nichts entschieden sei. Dass alles auf ein entscheidendes Endspiel am letzten Spieltag hinauslaufe. Jetzt steht es vor der Tür. An diesem Sonntag (14 Uhr) geht es für die VfB Stuttgart Frauen beim SC Sand II um alles. Zwei Punkte Vorsprung haben die Stuttgarterinnen vor der Truppe aus der Ortenau, dazu das um 20 Tore bessere Trefferverhältnis. Ein Punkt reicht dem Team von Heiko Gerber also. Mit einem Auswärtssieg wäre an dem ersehnten Aufstieg in die Regionalliga, die dritthöchste Spielklasse Deutschlands, ohnehin nichts zu rütteln.