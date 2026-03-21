VfB Stuttgart Frauen: Stadion-Premiere geht schief – VfB-Frauen verlieren 2:4

Besonderes Erlebnis, besonders schlechtes Ergebnis – die Frauen des VfB Stuttgart haben erstmals in der MHP-Arena gespielt, das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 aber verloren.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher hat alle Erwartungen übertroffen: 31.736 Fans waren beim ersten Spiel der Frauen des VfB Stuttgart in der MHP-Arena dabei. Die konnten die sportlichen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Das Team des Trainers Heiko Gerber verlor die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:4 – und damit auch wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

Da tröstete es am Ende wenig, dass der VfB einen neuen Zuschauerrekord für ein Spiel in der zweiten Liga der Frauen aufstellte. Und dass die lokale Prominenz Anteil nahm am. Oberbürgermeister Frank Nopper war ebenso im Stadion wie der wohl künftige Ministerpräsident Cem Özdemir. Auch das Trainerteam der Männer um Sebastian Hoeneß saß auf der Tribüne.

Sie alle sahen ein VfB-Team, das nach einer ersten guten Chance durch Maximiliane Rall sofort den Faden verlor und nie so richtig ankam in diesem besonderen Spiel. Ungenauigkeiten, Ausrutscher, Fehlpässe – es war so ganz und gar nicht der Nachmittag der VfB-Frauen. Die Mainzerinnen dagegen fanden mehr und mehr Gefallen an der Rolle der Party-Crasherinnen.

Vital Kats erzielte in der 30. Minute die Gäste-Führung. Die glich die eingewechselte Daphina Redzepi nach der Pause zwar aus (49.). Nur zwei Minuten später gingen die Mainzerinnen durch Johanna Berg aber erneut in Führung. Die baute Vital Kats in der 62. Minute aus. Die Gastgeberinnen hatten danach kaum noch Chancen auf den Anschluss oder gar den Ausgleich. Stattdessen gelang Vital Kats mit ihrem dritten Treffer noch das 4:1 für die Gäste (86.). In der 88. Minute gelang Leonie Schetter noch etwas Ergebniskosmetik.