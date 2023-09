So lief der Saisonauftakt der VfB-Frauen

5 Neuzugang Jana Beuschlein erzielte den Treffer für den VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Frauen des VfB Stuttgart haben ihre Auftaktaufgabe gegen den VfL Herrenberg gemeistert. Doch es war ein ganz schön hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Heiko Gerber.











Vor den Augen von Präsident Claus Vogt und dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle sind die Frauen des VfB Stuttgart erfolgreich in die Oberliga-Saison gestartet. Beim 1:0 (1:0) der Mannschaft von Heiko Gerber gegen den VfL Herrenberg zeigte sich vor 450 Zuschauern aber, dass ganz schön Druck auf dem Kessel bei der Frauenfußball-Abteilung ist. Der Aufstieg muss gelingen, und diesen Umstand merkte man den Akteurinnen in den weiß-roten Trikots deutlich an.