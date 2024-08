VfB Stuttgart Frauen: Bitteres Pokal-Aus gegen Mainz 05

1 Anja Selensky (links) und Mandy Islacker schieden mit den VfB-Frauen aus dem DFB-Pokal aus. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Frauen des VfB Stuttgart schlugen sich bei ihrer Pokalpremiere wacker, doch es fehlte an Präzision, um sich gegen den 1. FSV Mainz 05 durchzusetzen. Ein bitteres Aus, mehr wäre möglich gewesen.









Link kopiert



Es hat nicht sollen sein für die VfB-Frauen und Trainer Heiko Gerber. Trotz ansprechender Leistung unterlag man beim ersten Spiel im DFB-Pokal überhaupt in der Geschichte des Clubs mit 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Gerber-Elf zeigte die technisch anspruchsvollere Spielanlage, legte los wie die Feuerwehr und gestattete es ihren Kontrahentinnen in der Anfangsphase nicht einmal, selbst über die Mittellinie zu gelangen. Doch schon in dieser Phase zeigte sich, es fehlte den VfB-Frauen am entscheidenden Punch, der Durchschlagskraft für einen Treffer.