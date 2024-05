8 Die VfB-Frauen jubeln über das 2:0 durch Jana Beuschlein. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Großer Jubel bei den Frauen des VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Trainer Heiko Gerber besiegte am Donnerstag den klassenhöheren SV Hegnach im Finale des WFV-Pokals.









Die Frauen des VfB Stuttgart haben ihren ersten Titel in ihrer noch jungen Geschichte gefeiert. Am Donnerstag besiegte das Team von Heiko Gerber im Stadion des VfL Waiblingen im Finale des WFV-Pokals den klassenhöheren SV Hegnach mit 3:0 (1:0). Der Oberligist aus Bad Cannstatt startete konzentriert in die Partie – musste aber in der Anfangsphase die ein oder andere kritische Phase überstehen.