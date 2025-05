Es war ein Zusammenprall mit Folgen für den VfB Stuttgart: Sowohl Innenverteidiger Finn Jeltsch als auch Mittelfeldspieler Yannik Keitel mussten am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den FC Augsburg (4:0) nach ihrer Kollision noch vor der Pause ausgewechselt werden – bei Jeltsch hatte der Muskel zugemacht, Keitel setzte ein Pferdekuss zu.

Drei Tage später steht die Rückkehr des Duos auf den Rasen weiterhin aus: Weder Jeltsch noch Keitel nahmen nach Informationen unserer Redaktion am Mannschaftstraining am Mittwochvormittag teil. Ob es für das letzte Bundesliga-Spiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig reicht, ist damit weiter offen. Fortschritte macht dagegen weiter Stürmer El Bilal Touré (Mittelfuß-Probleme), der am Mittwoch mit der Mannschaft auf dem Rasen trainierte.