VfB Stuttgart FC Porto: VfB-Fans zeigen Jubiläums-Choreografie

Wer die Geschichte der Ultra-Kultur in Stuttgart kennt, der hätte es sich denken können. Schließlich feiert die größte Stuttgarter Gruppierung, das Commando Cannstatt, in diesen Tagen Geburtstag. Just am 12. März vor 29 Jahren gründete sich die Gruppe. Wie das alles vonstatten ging, haben führende Köpfe unserer Redaktion bereits vor einigen Jahren in einer dreiteiligen PodCannstatt-Reihe erzählt.

An diesem Europa-League-Spieltag nun wurde das Jubiläum gewürdigt. Eine entsprechende Choreografie zierte vor Anpfiff die Cannstatter Kurve. Sie war ganz in den klassischen Farben Weiß und Rot gehalten und hatte den „Buddy“, das Erkennungssymbol des CC97, zentral im Fokus. Pünktlich wenige Minuten vor dem Anpfiff in der Stuttgarter Arena legten die Fans los. Aus den Boxen schallte da schon „Stuttgart kommt“ von Wolle Kriwanek, mitgesungen von Tausenden Kehlen im ganzen Stadion.