VfB Stuttgart FC Porto: Schulterschluss nach Abpfiff – Kampfansage von Fans und Mannschaft

Nach Abpfiff der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Porto kam es zu einem bemerkenswerten Zusammenschluss zwischen Fans und Mannschaft. Das war passiert.
Der VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen den FC Porto mit 1:2. Doch ein Grund, die Flinte jetzt schon ins Korn zu werfen, ist das noch lange nicht. Das spürten auch die Fans. Schon in der ersten Hälfte des Spiels kam es zu einer bemerkenswerten Szene, als ein von der Balustrade gesprungener Anhänger Maximilian Mittelstädt, der sich gerade vor der Cannstatter Kurve warm lief, am Kragen packte und mit einer Ansage zurück Richtung Bank schickte. Ganz nach dem Motto: „Aufwachen jetzt!“ Nach dem 0:2-Doppelschlag durch zwei eigene Fehler innerhalb von acht Minuten war das auch dringend nötig.