VfB Stuttgart Fans: Kameradschaft und Haltung: So lief das Kuttentreffen 2025

Kameradschaft und Haltung: So lief das Kuttentreffen 2025

1 Volker Knapp (links), Moderator der größten digitalen Kuttengruppe Deutschlands und engagierter Fan des VfB Stuttgart. Foto: Jonas Blank Hunderte Fans zelebrieren beim Kuttentreffen 2025 in Würzburg ihre Leidenschaft. VfB-Fan Volker Knapp zeigt: Fußball verbindet – auch über Rivalitäten hinweg.







Link kopiert



Wenn rund 400 Menschen in bestickten Jeanswesten durch die Straßen Würzburgs ziehen, weiß man: Es ist wieder Zeit für das Kuttentreffen. Vom 27. bis 29. Juni wurde die unterfränkische Stadt zur Bühne einer ganz besonderen Fankultur – laut, bunt, aber vor allem eines: friedlich. Fans von 44 Vereinen aus allen deutschen Ligen reisten an, um gemeinsam zu feiern, zu erinnern , und um ein Zeichen zu setzen: „In den Farben getrennt – in der Kutte vereint“, lautete das diesjährige Motto der Veranstaltung.