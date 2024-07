VfB Stuttgart: Extreme Hitze in Japan – wie der VfB reagiert

6 Begehrte Schattenplätze: Die Temperaturen am Samstag in Heilbronn waren ein Vorgeschmack auf das, was den VfB in Kürze in Japan erwartet. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die schwül-heißen Temperaturen in Japan beeinflussen auch die Planungen des VfB. Mit wie vielen Spielern will Sebastian Hoeneß am Donnerstag fliegen? Und welche Rolle spielt der Saisonauftakt der U 21? Ein Überblick.









Wenn man so will, hatte der VfB Stuttgart am Samstag zwei Gegner. Zum einen, klar, Fortuna Sittard. Den niederländischen Erstligisten dominierte das Team von Sebastian Hoeneß beim 3:0 auch ohne größere Probleme. Zum anderen aber sorgte die sengende Hitze in Heilbronn für erschwerte Arbeitsbedingungen, die eine seriöse Ausübung von Leistungssport zu einer anspruchsvollen Sache machten. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sprach im Anschluss von Temperaturen, „bei denen andere nicht mal vor die Türe oder ins Freibad gehen“. Damit war die Partie zugleich ein guter Testlauf für das, was da in den kommenden Tagen auf die Mannschaft zukommt. Am Donnerstag bricht der VfB zu seiner ersten Japan-Reise auf. Und schon jetzt steht fest: Das Wetter wird ein Thema werden.