VfB Stuttgart: Europa- und TV-Millionen in Aussicht – was das für den Kader bedeutet

Europa- und TV-Millionen in Aussicht – was das für den Kader bedeutet

1 Hatten im ersten Halbjahr oft Grund zum Jubeln: Deniz Undav, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Chris Führich (v.l.). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Spielt der VfB nur ansatzweise weiter so erfolgreich, hat er in der nächsten Saison durch Fernsehgelder und internationale Prämien neue Spielräume. Um welche Beträge geht es? Und welche Folgen hätte das für die Planungen?









Link kopiert



Der Start ins neue Jahr war für den VfB Stuttgart zuletzt fast immer mit einem bangen Blick in die Zukunft verbunden. Abstiegskampf in der Bundesliga, Aufstiegsrennen in der zweiten Liga – in aller Regel stand die sportliche Perspektive auf wackligen Beinen, zweigleisige Planungen wurden zum ungeliebten Standard. Nicht in dieser Saison: Gegenwärtig trägt den VfB ein ungewohntes Glücksgefühl durch die Winterpause, mit 34 Punkten aus 16 Spielen ist die Ausgangslage verheißungsvoll wie lange nicht.