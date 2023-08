Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche und damit in die Vorbereitung auf das Landesduell gegen Freiburg gestartet. Mit dabei waren 500 Fans und Enzo Millot, der am Wochenende noch verletzt passen musste.

Wie leidensfähig Fußballfans im Allgemeinen und die des VfB Stuttgart im Besonderen sind, zeigte sich wieder einmal an diesem Dienstagvormittag. Trotz Dauerregen und herbstlichen Temperaturen kamen rund 500 auf die Anlage bei Trainingsplatz eins, um der ersten Wocheneinheit beizuwohnen. Sie wurden belohnt.

Nicht nur durch zahlreiche Autogramme, die Spieler zeigten sich in dieser Hinsicht fleißig, sondern auch durch die 90 energiegeladenen Minuten zuvor. Bei bestem Fritz-Walter-Wetter ging es auf dem Rasen in diversen Spielformen hoch her. 21 Feldspieler und vier Torhüter – darunter Finn Böhmker von der U21 – versammelte Trainer Sebastian Hoeneß um sich. Auch Enzio Millot war dabei. Der Franzose musste noch am Wochenende in Leipzig aufgrund einer Wadenblessur passen. Nun scheint er nicht mehr eingeschränkt zu sein.

Wie auch Thomas Kastanaras scheint Millot also eine Option zu sein für das Spiel gegen Freiburg am Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker). Fehlen wird dann allerdings Deniz Undav. Der Neuzugang macht zwar weiter Fortschritte und ist im Lauftraining, allerdings noch nicht weit genug für die Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Keine Rückkehr, dafür ein Wiedersehen steht für Pascal Stenzel an – er kam einst vom SCF zum VfB. „Gefühlt kann ich jetzt auch noch mitkicken und wüsste die Abläufe. Aber man kann sie einfach teilweise nicht verteidigen, weil sie einfach so viele mannschaftliche Qualität auf dem Platz haben“, blickt der Rechtsverteidiger auf das Spiel voraus.