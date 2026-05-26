VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen herrscht nun Klarheit auf der Torhüter-Position des VfB – auch, was die Nummer zwei und drei angeht.
Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war genau das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er mit einer Glanztat in der Verlängerung entscheidenden Einfluss auf den Ausgang nahm. Blitzschnell riss er die Hände nach oben, entschärfte so den Kopfball von Kento Shiogai , hielt sein Team mit 2:1 in Führung. Wenig später war der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Keeper unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.