VfB Stuttgart: Endspiel für Ermedin Demirovic – in ungeliebter Rolle

1 Ermedin Demirovic fällt derzeit wegen einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel aus – und muss daher auch am Dienstag zuschauen, wenn es für Bosnien-Herzegowina um die WM-Teilnahme geht. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller Für den Stürmer kann am Dienstag der WM-Traum mit Bosnien-Herzegowina wahr werden. Auch bei anderen VfB-Profis stehen Entscheidungen mit ihren Nationalteams an.







Link kopiert



Die Blicke von Ermedin Demirovic gehen nach Wien – auch wenn der Stürmer des VfB Stuttgart verletzungsbedingt nicht eingreifen kann. Um 20.45 Uhr steigt am Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion das Endspiel für Bosnien-Herzegowina um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer: Gewinnt das Team in Österreich, springt es vom zweiten auf den ersten Platz der Qualifikationsgruppe und ist bei der Endrunde dabei. Spielt es remis oder verliert, geht es im März in die Play-offs. Es wäre erst die zweite WM-Teilnahme für das Land nach 2014, wobei sich Demirovic keine Sorgen um eine Nominierung machen müsste: War er fit, wurde er in den vergangenen Jahren stets nominiert.