Stuttgart - Es vergeht aktuell keine Woche, in der die Personalsituation beim VfB Stuttgart nicht im Fokus steht. So auch vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker). Trainer Pellegrino Matarazzo muss erneut Ausfälle kompensieren. Zwar sind Orel Mangala, Erik Thomy und Waldemar Anton aus der Quarantäne zurück, doch lediglich der Belgier ist eine Option für die Startelf. Anton fällt komplett aus und auch Stammtorhüter Müller und Roberto Massimo fallen Corona-bedingt aus für die Partie, für die der VfB bisher 29000 Karten abgesetzt hat.

Dem Trainer ist dennoch nicht bange: „Wenn man sieht, wie wir die vergangenen Spiele trotz der Ausfälle angegangenen sind, dann stimmt mich das optimistisch. Das spricht für unseren Kader und die Einstellung derer, die davor wenig gespielt haben.“ Vielmehr beschäftigt ihn der Gegner mit Trainer Urs Fischer. „Man sieht, wie reif seine Mannschaft ist und wie unangenehm sie sein kann“, so Matarazzo, der sich den internationalen Auftritt der Eisernen unter der Woche gegen Feyernoord Rotterdam genau angeschaut hat, um daraus einen Vorteil für den VfB zu ziehen.

