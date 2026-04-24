Das ist eklig gewesen – und Deniz Undav hat die Sache erst einmal nur aus den Augenwinkeln kommen sehen. Sein Mitspieler Bilal El Khannouss musste sich unmittelbar vor der Verlängerung auf dem Rasen der MHP-Arena übergeben. „Ich habe auf einmal so einen Strahl an mir vorbeiziehen sehen“, sagte der Nationalstürmer des VfB Stuttgart nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals.

Die unappetitliche Szene beschäftigte Undav weiter – und der 29-Jährige spottete über den eingewechselten El Khannouss: „Ich habe selber fast gekotzt. Aber dann hat es keiner saubergemacht. Also musste ich da irgendwie gegen treten, dass es sich so ein bisschen verwischt oder irgendwo links und rechts Einzelteile sind“, erzählte der Torschütze zum 1:1-Ausgleich. Er sah es offensichtlich als seine Aufgabe an, die Angelegenheit zu bereinigen. „Als Vizekapitän muss man manchmal Sachen machen, die einem nicht gefallen, aber man macht’s“, witzelte Undav.

El Khannouss war erst nach 63 Minuten ins Spiel gebracht worden. Der Marokkaner zeigte dabei nur diesen Schwächemoment, ansonsten hatte er entscheidenden Anteil daran, dass der VfB den Pokalkampf nach dem 0:1-Rückstand durch Maximilian Eggestein (28.) noch drehte. Er bereitete das Tor von Undav vor (70.) und war auch sonst stark, ehe Tiago Tomas der Siegtreffer gelang (119.). „Es ist schon witzig, wenn einer mitten im Spiel kotzt“, sagte Undav nach dem kuriosen Zwischenfall. „Ich glaube, ihm war schlecht vom Essen.“