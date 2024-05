Die Bundesliga steht dicht davor, den fünften Startplatz für die Champions League unter Dach und Fach zu bringen. Nach dem 2:2 des FC Bayern gegen Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse würde ein Sieg von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend (21 Uhr) alle Restzweifel beseitigen – und damit auch den definitiven Einzug des VfB Stuttgart in den wichtigsten Club-Wettbewerb auf europäischer Ebene nach sich ziehen.

Der Hintergrund: Zwei Länder erhalten in der kommenden Saison einen zusätzlichen Startplatz für die Champions League. Italien hat den schon sicher, Deutschland beste Aussichten. Um die Premier League hinter sich zu lassen, sind noch genau zwei Zähler im Uefa-Ranking nötig – eben diese Punktzahl gibt es für einen Sieg eines deutschen Teams auf internationalem Parkett. Um sich die Ligue 1 vom Leib zu halten, braucht es noch drei Ranking-Punkte – aber nur dann, wenn die beiden verbliebenen französischen Teams PSG (Champions League) und Olympique Marseille (Europa League) ab jetzt alles gewinnen. Das wäre bei einer Paris-Niederlage in Dortmund ausgeschlossen.

Lesen Sie auch

Ein Heimsieg gegen die Bayern würde für Klarheit sorgen

Deshalb steht fest: Gewinnen die Schwarz-Gelben ihr Heimspiel, nehmen nächste Saison fünf deutsche Teams sicher an der Königsklasse teil: Bayer Leverkusen, der FC Bayern, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund. Das Quintett kann an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen nicht mehr vom Sechsten Eintracht Frankfurt eingeholt werden.

Sollte es am Mittwochabend nichts werden mit einem BVB-Sieg gegen Paris, gibt es am Donnerstag schon die nächste Chance für Deutschland. Dann spielen Leverkusen (bei AS Rom) und Marseille (gegen Atalanta Bergamo) in der Europa League um den Final-Einzug, während der letzte verbliebene englische Club Aston Villa (gegen Olympiakos Piräus) in der Conference League antritt.

Auf Rechenspiele ist der VfB aber eigentlich gar nicht angewiesen: Mit einem Heimsieg gegen den FC Bayern an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) wäre dem Team von Sebastian Hoeneß der vierte Platz in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen – und damit auch nicht die Teilnahme an der Champions League.