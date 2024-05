1 Der VfB und der 1. FC Heidenheim lieferten sich in dieser Saison zwei packende Duelle. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Vier Teams aus Baden-Württemberg sind in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga vertreten. Nun sind alle Partien untereinander absolviert. Die Mini-Abschlusstabelle passt zur hervorragenden Saison des VfB Stuttgart.









Richtig: der letzte Spieltag dieser Saison steht erst noch an. Einerseits, denn am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht Runde 34 und damit das Saisonfinale über die Bühne. Andererseits aber wurde das letzte Spiel am vergangenen Wochenende schon gespielt – im internen BaWü-Vergleich.