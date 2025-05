VfB Stuttgart: „Ein überragender Typ“ – Pascal Stenzel rückt wieder in den Fokus

1 Pascal Stenzel steht bereits seit 2019 beim VfB unter Vertrag. Foto: Pressefoto Baumann

Eine gefühlte Ewigkeit musste Pascal Stenzel auf diese Chance warten: Seit Dezember des vergangenen Jahres hatte der Rechtsverteidiger nicht mehr in der Anfangsformation des VfB Stuttgart gestanden, bis es zuletzt am Hamburger Millerntor mal wieder so weit war. Beim FC St. Pauli (1:0) zeigte der 29-Jährige eine grundsolide Leistung, die sich auch in den statistischen Werten wie der Zweikampfquote (60 Prozent) oder der Passquote (86 Prozent) widerspiegelte.