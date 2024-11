VfB Stuttgart: Ein Mitglied, ein Ticket – der VfB weitet die neue Praxis aus

1 Bei besonders nachgefragten Partien gilt beim VfB derzeit das Limit von einem Ticket pro Mitglied. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

VfB-Mitglieder werden sich daran gewöhnen müssen, bei bestimmten Spielen nur noch eine Karte kaufen zu dürfen. Es könnte aber bald möglich sein, in diesen Partien dennoch zu zweit nebeneinander zu sitzen. Die Einzelheiten.









Als der VfB Stuttgart den Vorverkauf für die Heimspiele in der Champions League startete, führte das im August zu einigen Diskussionen: Jedes Mitglied durfte nur ein Ticket pro Partie erwerben – und nicht wie bisher bei Topspielen üblich zwei. Einerseits sorgte die Neuerung dafür, dass die Chancen auf eine Karte in der Königsklasse angesichts der riesigen Nachfrage stiegen. Andererseits macht ein Stadionbesuch alleine eben doch nur halb so viel Spaß.