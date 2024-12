VfB Stuttgart: Ein halbes Jahr Tunnelclub – Auslastung, Einnahmen, Besonderheiten

10 Kurz vor Spielbeginn: Im Tunnelclub kommen die Gäste nah ran an die Stars. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke aus dem speziellen VIP-Bereich des VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Sechs Stunden Luxus bietet der neue hochpreisige VIP-Bereich, über den der VfB seit dem Arena-Umbau verfügt. Wie ein Spieltag dort genau abläuft, was die Chefetage zur Fankritik sagt – und wie viel Geld die besten Plätze in Summe einbringen.









Sieben Minuten vor Anpfiff wird es unruhig im Tunnelclub. Bedeutungsschwere Musik kündigt die Hauptdarsteller an, die Lichter funkeln, viele Gäste blicken auf. Ein junger Fan schlängelt sich nach vorne, was ihm den Premiumplatz sichert. Direkt vor der Glaswand, wo kurz darauf die Profis des VfB Stuttgart vor der Partie gegen den VfL Bochum die allerletzten Vorbereitungen treffen. Enzo Millot zupft sein Trikot zurecht, Alexander Nübel klatscht in die Handschuhe, Atakan Karazor ruht in sich. Ein Winken in Richtung der Stars bleibt unbeantwortet, die einseitig verspiegelte Scheibe lässt keinen Blickkontakt zurück zu.