VfB Stuttgart: Drei einstige Toptalente des VfB stecken in der Sackgasse

Wahid Faghir, Thomas Kastanaras und Mohamed Sankoh (von links) blicken beim VfB Stuttgart in eine ungewisse Zukunft. Foto: Baumann, Imago Mohamed Sankoh, Wahid Faghir und Thomas Kastanaras waren bei den Stuttgartern Hoffnungsträger, jetzt ist ihre Zukunft selbst in der zweiten Mannschaft offen.







Sie sind voller Hoffnung gekommen, denn der Wechsel zum VfB Stuttgart verhieß ihnen eine blendende Zukunft als Fußballprofi. So war es bei Mohamed Sankoh und Wahid Faghir. Doch dann ist alles anders gelaufen als gewünscht. Ebenso bei Thomas Kastanaras, der schon als Kind das Trikot mit dem Brustring trug. Auch er strebte in die Bundesliga. Jetzt stecken die Stürmer in einer Sackgasse. Die Verträge laufen in einem Jahr aus, Leihen kommen deshalb nicht mehr in Frage. Die Perspektiven sind also lange nicht mehr so gut wie vor wenigen Jahren. Zurzeit ist für Sankoh, Faghir und Kastanaras selbst ihre Rolle im Kader des VfB II nicht klar, weil sie für die dritte Liga zu teuer sind. Ein Überblick über die Entwicklung von drei einstigen Toptalenten.