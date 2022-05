32 Der VfB-Kader wird sich im Sommer verändern – alleine schon, weil manche Verträge auslaufen werden Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Bundesliga steht vor dem Finale, die Sommer-Wechselzeit wirft bereits ihre Schatten voraus. Daher haben wir uns den aktuellen Kader und die Vertragslaufzeiten der VfB-Spieler angesehen. Ein Überblick.















Mit einem Kader von 31 Spielern geht der VfB Stuttgart in das Saisonfinale. Ein Spiel steht für Trainer Pellegrino Matarazzo und seine Mannschaft noch aus. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) geht zuhause gegen den 1. C Köln. Möglicherweise kommen dann auch noch zwei Relegations-Partien auf die Schwaben zu.

Nachdem im Winter einige Spieler verliehen oder verkauft wurden, wirft die nächste Transferphase bereits ihre Schatten voraus. Vollzogen werden können Wechsel offiziell ab dem 1. Juli 2022. Die Wechselperiode endet am 31. August 2022.

Dazu es gibt auch noch Spieler, bei denen im kommenden Sommer Veränderungen anstehen könnten. Gleich bei fünf VfB-Akteuren laufen die Arbeitspapiere zum 30. Juni 2022 aus. Bei Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito wurden oder werden allerdings noch Option gezogen, aktuell sind die Spieler formal ausgeliehen von ihren bisherigen Clubs.

Mehrere VfB-Spieler haben nur noch bis 2023 einen Vertrag

Ein weiterer Leihspieler ist Omar Marmoush. Wolfsburg will ihn zurückholen. Und dann sind da ja noch eine ganze Reihe an Spielern, deren Verträge 2023 auslaufen, darunter Führungsspieler und hoffnungsvolle Talente. Auch hier könnte es im Rückrundenverlauf oder im Sommer Gespräche geben.

Wessen Verträge noch wie lange laufen und welche zwei VfB-Spieler ab dem 30. Juni keinen Vertrag mehr bei den Schwaben haben – diese Übersicht finden Sie in der Bildergalerie. Alle Angaben beruhen auf Informationen unserer Redaktion oder sind von „Transfermarkt.de“. Viel Spaß beim Durchklicken.