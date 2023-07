1 Der VfB-Kader wird am Montag in Österreich erwartet für das Sommertrainingslager. Allerdings mit reduzierter Kadergröße. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

An diesem Montag bezieht der VfB Stuttgart Quartier in Österreich. Das Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger steht an. Das sind die wichtigsten Eckdaten.









Ein integraler Bestandteil der Sommervorbereitung eines professionellen Fußballclubs ist immer das Trainingslager. Das gilt auch für den VfB Stuttgart. Die Schwaben haben dieses Mal einmal mehr, nachdem man im letzten Jahr im Allgäu blieb, als Destination einen Ort in Österreich gewählt. Es geht nach Neukirchen am Großvenediger im Salzburger Land. In der Marktgemeinde im Pinzgau gastiert der VfB zum allerersten Mal. Wir haben die wichtigsten Eckpunkte zusammengestellt.