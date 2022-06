9 Hermann Ohlicher, Ottmar Hitzfeld und Hansi Müller im Jahr 1976 Foto: Baumann

Am Freitag hat der VfB Stuttgart sein neues Trikot für die Saison 2022/23 präsentiert. Anlass für eine kleine Rückschau auf die Stuttgarter Spielkleider der vergangenen vier Jahrzehnte.















Ob weiß oder rot, ob mit Rundhals, V-Ausschnitt oder Kragen, ob von Adidas, Puma oder Jako – ein festes Accessoire ziert alle Trikots des VfB Stuttgart seit Ewigkeiten: Der Brustring. Er ist die Konstante in der Trikot-Historie des schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Am Freitag wurde das neue Jersey für die kommende Spielzeit präsentiert – natürlich mit dem charakteristischen Balken auf der Brust. Neu ist, dass auf der weißen Fläche in zartem Grau Motive aus der Stadt Stuttgart eingearbeitet sind. Das passt zum Vorhaben des Clubs, in Stadt und Region noch mehr präsent sein zu wollen.

Wir haben anlässlich der Trikot-Vorstellung eine kleine Rundreise durchs Bild-Archiv unternommen und eine (nicht vollständige) Kollektion der vergangenen vier Jahrzehnte zusammengestellt – beginnend mit dem Jahr 1974. Vieles hat sich gewandelt seither, der Schnitt, die Farben, der Stoff. Vieles ist und bleibt Geschmacksache. Nur der Brustring, er bleibt immer gleich.

Sehen Sie in unserer Bilderstrecke: Die VfB-Trikots von 1974 bis heute.