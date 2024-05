13 Angelo Stiller kam in Begleitung seiner Freundin Alina zum Saisonabschluss. In der Bilderstrecke sehen Sie weitere Eindrücke der Feier. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach der Party im Stadion ging es für die Mannschaft ins Szene-Restaurant in Stuttgart-Mitte, wo auch die U 21 nach ihrem Titelgewinn vorbeischaute. Wir haben die Bilder.









Link kopiert



Große Emotionen, riesige Freude – das Saisonfinale am Samstag dürfte beim VfB Stuttgart noch lange in überaus positiver Erinnerung bleiben: Durch den 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach holte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß doch noch die Vizemeisterschaft in der Bundesliga, die nach Spielende in der MHP-Arena mit den Fans ebenso ausgiebig wie ausgelassen gefeiert wurde. Den Schlusspunkt bildete die Stadion-Fete aber noch nicht.