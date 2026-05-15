VfB Stuttgart: Die U17 will den großen Coup – und jagt einen Rekord

Das Team von Daniel Jungwirth kann im Finale um die deutsche Meisterschaft bei der TSG Hoffenheim seine starke Saison krönen. Die wichtigsten Infos zu Gegner und Tickets.
Für die U17 des VfB Stuttgart wird es am Samstag ernst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Jungwirth tritt im Finale um die deutsche Meisterschaft um 11 Uhr auswärts bei der TSG Hoffenheim an. Geht der Nachwuchs des VfB auch noch den letzten Schritt auf dem Weg zum Titel, winkt dem Club der erste Triumph in dieser Altersklasse seit 2013. Doch mit dem Gegner aus dem Kraichgau wartet beim Spiel im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion ein harter Brocken.