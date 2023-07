Die Sommerpause ist die ideale Zeit, um die Noten für die Weiß-Roten der Redaktion und der Leser auszuwerten. Da wurde es dieses Mal äußerst knapp. Nach den Redaktionsnoten sind Wataru Endo (Note: 3,05) und Konstantinos Mavropanos (Note: 3,06) die Spieler der Saison. Nach den Lesernoten ist es Fabian Bredlow (Note: 3,11). Eine Umfrage, die wir auf unseren Seiten gestartet hatten, konnte Wataru Endo mit 46 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Sechs Mal wurde Mavropanos zudem von uns zum Spieler des Spiels gekürt – so oft wie kein anderer VfB-Profi. Diese Auswertungen haben wir schon auf unserer MeinVfB-Instagramseite veröffentlicht. Was bisher noch fehlte, sind die finalen Spieler der Saison aus unserer StZN- und MeinVfB-Redaktion. In der Bildergalerie finden sich die Akteure, die unsere Redakteure als ihre Spieler der Saison gewählt haben. Natürlich mit den Begründungen dazu. Viel Spaß beim Durchklicken.