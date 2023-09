Die Fans sind seit vielen Jahren das Aushängeschild des VfB Stuttgart. Egal ob in der Ersten oder Zweiten Liga, der VfB kann sich dem Support seiner Anhänger stets sicher sein – das haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt.

Das liegt auch an den Ultras des „Commando Cannstatt“ und den anderen Gruppen der organisierten Fanszene. Diese koordinieren bei Heimspielen von der Cannstatter Kurve aus mit Vorsängern und Trommeln, was vor, während und nach dem Spiel in der Stuttgarter MHP-Arena gesungen beziehungsweise gerufen wird. Auch bei Auswärtsspielen sind sie vor Ort, um die Mannschaft lautstark zu unterstützen.

Choreos bei besonderen Spielen

Für besondere Spiele, zum Beispiel Derbys oder Baden-Württemberg-Duelle, legen sich die Ultras nicht nur lautstärketechnisch besonders ins Zeug, sondern auch was das Erscheinungsbild der Kurve angeht. Mal erstrahlt diese in Weiß und Rot, den Farben des VfB, mal in Schwarz und Gelb, den Farben der Stadt Stuttgart, je nach Motiv.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf einige außergewöhnliche Choreografien der vergangenen 15 Jahre zurück. Viel Spaß beim Schwelgen in Erinnerungen!