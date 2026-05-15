VfB Stuttgart: Die Mentalitätsmonster sind auf dem Transfermarkt gefragt

Der Bundesligavierte benötigt bei Eintracht Frankfurt Stabilität, um die Champions League zu erreichen. Drei Stuttgarter tun sich dabei besonders hervor – was sich auswirkt.
Er ist der Fels in der Abwehrbrandung. Julian Jeffrey Gaston Chabot, 1,95 Meter groß, 95 Kilogramm schwer und für die Gegner unendlich kantig in seiner Spielweise. Hart und unnachgiebig. An ihm gibt es kaum ein Vorbeikommen. Vielmehr zerschellen die Angreifer regelmäßig an Jeff Chabots durchtrainiertem Körper, was die Zweikampfwerte verdeutlichen.