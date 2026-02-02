VfB Stuttgart: Die Matchwinner kommen von der Bank

Beim 1:0 über den SC Freiburg zeigt sich einmal mehr, dass der VfB in seiner Breite gut aufgestellt ist. Denn mehrere Einwechselspieler geben entscheidende Impulse.
Nachdem sein goldener Treffer zum 1:0-Sieg über den SC Freiburg den VfB auf Platz vier und damit in die Champions-League-Ränge gehievt hatte, da wollten die Kollegen ihrem Mittelstürmer Ermedin Demirovic ganz nah sein. Dicht vor der Auswechselbank der Stuttgarter bildete sich daher eine Jubeltraube im XXL-Format – mit Demirovic im Zentrum.