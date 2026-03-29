VfB Stuttgart: Die März-Tabelle – der VfB ist obenauf

1 Jamie Leweling (rechts) und seine Stuttgarter Teamkollegen hatten im Monat März in der Bundesliga oft Grund zum Jubeln – wie hier im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (4:0). Foto: Baumann/Hansi Britsch Die Stuttgarter liegen im inoffiziellen Ranking des bald endenden Monats sogar vor dem FC Bayern, was neben den starken Ergebnissen auch mit den Spiel-Terminen zu tun hat.







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Die Ausgangslage ist aussichtsreich: Mit drei Punkten Vorsprung auf Platz fünf hat der VfB Stuttgart gute Chancen, sich in der Fußball-Bundesliga in den verbleibenden sieben Partien für die Champions League zu qualifizieren. Das wiederum liegt maßgeblich an den zuletzt starken Resultaten: Im März verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der Liga kein einziges Spiel und holte zehn von zwölf möglichen Punkten. Die einzelnen Ergebnisse: 4:0 gegen den VfL Wolfsburg, 2:2 beim FSV Mainz 05, 1:0 gegen RB Leipzig, 5:2 beim FC Augsburg.