VfB Stuttgart: Die März-Tabelle – der VfB ist obenauf
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Jamie Leweling (rechts) und seine Stuttgarter Teamkollegen hatten im Monat März in der Bundesliga oft Grund zum Jubeln – wie hier im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (4:0). Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Stuttgarter liegen im inoffiziellen Ranking des bald endenden Monats sogar vor dem FC Bayern, was neben den starken Ergebnissen auch mit den Spiel-Terminen zu tun hat.

Die Ausgangslage ist aussichtsreich: Mit drei Punkten Vorsprung auf Platz fünf hat der VfB Stuttgart gute Chancen, sich in der Fußball-Bundesliga in den verbleibenden sieben Partien für die Champions League zu qualifizieren. Das wiederum liegt maßgeblich an den zuletzt starken Resultaten: Im März verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der Liga kein einziges Spiel und holte zehn von zwölf möglichen Punkten. Die einzelnen Ergebnisse: 4:0 gegen den VfL Wolfsburg, 2:2 beim FSV Mainz 05, 1:0 gegen RB Leipzig, 5:2 beim FC Augsburg.

 

Manche Clubs wie der FC Bayern haben im März nur drei Spiele absolviert

Würde man eine Rangliste nur auf Grundlage der Ergebnisse dieses Monats bilden, wären die Stuttgarter Erster – gefolgt von RB Leipzig mit neun Punkten. Da die nächsten Spiele erst im April anstehen, wird der VfB in dieser inoffiziellen März-Tabelle auch ganz oben bleiben.

Deniz Undav gelang beim 1:0 gegen RB Leipzig der entscheidende Treffer. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Allerdings haben manche Mannschaften im bald endenden Monat anders als die Stuttgarter keine vier Partien absolviert – sondern nur drei, da sie am 24. Spieltag bereits Ende Februar im Einsatz waren. Das gilt unter anderem für Borussia Dortmund (neun Punkte) sowie den FC Bayern und die Mainzer (jeweils sieben Punkte). An der zuletzt guten VfB-Ausbeute in der Liga ändert das zugleich nichts.

 