Es gibt Bundesligisten, gegen die der VfB Stuttgart historisch betrachtet besonders gerne punktet. Etwa gegen den SC Freiburg, Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach.

Und dann gibt es Mannschaften, gegen die der VfB nur selten etwas Zählbares holt, wie den FC Bayern, Union Berlin oder Bayer Leverkusen. Doch es gibt nur einen aktuellen Bundesligisten, gegen den der VfB wettbewerbsübergreifend noch nie gewonnen hat: RB Leipzig.

Der VfB lag gegen Leipzig noch nie in Führung

In den zehn Duellen bislang – alle in der Bundesliga – gingen die Weiß-Roten achtmal als Verlierer vom Feld, zwei Partien endeten unentschieden. Das entspricht einem Durchschnitt von 0,2 Punkten pro Spiel.

In keinem der Spiele lag der VfB auch nur einmal gegen Leipzig in Führung. Überhaupt gelangen den Stuttgartern bislang insgesamt nur drei Tore gegen die Sachsen. Und damit weniger Treffer, als der in diesem Sommer zum FC Liverpool gewechselte Dominik Szoboszlai für Leipzig gegen den VfB erzielte (vier) – in nur drei Partien wohlgemerkt. 18 Gegentore tragen ihr Übriges zur Horrorbilanz des VfB gegen RB Leipzig bei.

Wie die einzelnen Duelle jeweils verliefen und wer die VfB-Torschützen waren, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!