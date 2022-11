1 Wataru Endo wird vom Platz getragen: Die schlimmen Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Foto: Baumann

Auf dem Platz wusste das VfB-Team ganz genau, was es zu tun hat. Und nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC, bei der ausgelassenen Feier in der Kabine, ebenfalls. Die Kicker formierten sich zu einem Mannschaftsfoto – und hielten das Trikot ihres Kapitäns Wataru Endo in die Kamera. Als aufmunternden Gruß ins Krankenhaus.

Der Japaner hatte sich zehn Minuten vor dem Ende der Partie bei einem Zusammenprall mit dem Berliner Ivan Sunjic übel am Kopf verletzt. Endo war kurz ohne Bewusstsein, wurde nach minutenlanger Behandlung vom Feld getragen und in die Klinik eingeliefert. Den Siegtreffer in letzter Minute erzielten die Kollegen derweil ohne ihn. „Wir mussten uns nach Watarus Verletzung schütteln“, meinte Vizekapitän Waldemar Anton, „wir haben auch für ihn gewonnen. Das ist ein kleiner Trost.“ Und trotzdem war die Sorge um den Mitspieler deutlich spürbar. Weshalb es am Tag danach beim VfB ein kollektives Aufatmen gab.

Wie läuft die weitere Genesung?

Der Gesundheitszustand von Endo (29) war die Nacht über im Krankenhaus beobachtet worden. Untersuchungen ergaben, dass er sich keine Brüche, sondern „nur“ eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. „Alles in allem hat er Glück im Unglück gehabt“, erklärte ein VfB-Sprecher. Weil es auch am Mittwoch keine weiteren Komplikationen gab, durfte Endo die Klinik wieder verlassen. Wie es nun weitergeht? Hängt laut VfB alleine „von seinem Genesungsverlauf ab“.

Sicher ist, dass der Mittelfeldmann am Samstag (15.30 Uhr) im letzten Pflichtspiel vor der Winterpause bei Bayer Leverkusen nicht dabei sein wird. Andererseits dürfte Endo aber durchaus die Möglichkeit haben, so schnell gesund zu werden, dass er mit der japanischen Nationalelf das WM-Auftaktspiel am 23. November gegen Deutschland bestreiten kann. „Leverkusen ist für ihn erst mal unwichtig“, meinte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, „Wataru hat es verdient, als Kapitän seines Teams zur WM zu fahren.“

Oder anders ausgedrückt: Auf dem ersten Mannschaftsbild der Japaner in Katar soll nicht nur das Trikot von Endo zu sehen sein.