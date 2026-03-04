VfB Stuttgart: Die besten Bilder vom Frühjahrsempfang in der Liederhalle

10 Luca Jaquez, Josha Vagnoman, Ramon Hendriks und Jeff Chabot (von links) mit Maskottchen Fritzle. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke vom Frühjahrsempfang des VfB. Foto: Baumann/Hansi Britsch 10 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB begrüßt am Dienstagabend rund 600 geladene Gäste aus Sport und Gesellschaft. Die Eindrücke des Abends in der Liederhalle.







Ein Neujahrsempfang war es dieses Mal nicht, dafür ist 2026 nun doch schon zu weit fortgeschritten. So lud der VfB Stuttgart am Dienstagabend zum Frühjahrsempfang in den Beethoven-Saal der Liederhalle, der mit rund 600 geladenen Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt war. Mit dabei: die Bundesliga-Mannschaft, die nach ihrem Training am Nachmittag in die Halle gekommen war und unweit der Bühne neben dem Damenteam Platz nahm.