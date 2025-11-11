VfB Stuttgart: Der VfB und die Parallelen zur Vizemeistersaison 2023/24

Nach zehn Spieltagen hat der VfB 21 Punkte auf dem Konto. So viele wie in der Vizemeistersaison vor zwei Jahren. Zu damals gibt es einen Unterschied – und weitere Parallelen.
Kommt Frühling, kommt VfB, hieß es ganz früher einmal über den schwäbischen Traditionsverein. Der Herbst hingegen war in Bad Cannstatt häufig mit Tristesse verbunden. Nicht nur meteorologisch, auch fußballerisch. Zwischen November und Dezember steckte der VfB Stuttgart gerne unten fest und feuerte seine Trainer – nicht selten nach Partien gegen den FC Augsburg.