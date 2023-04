7 Einsatz ist gefragt: Sowohl der VfL Bochum um Konstantinos Stafylidis als auch Serhou Guirassy und der VfB Stuttgart wollen die Klasse halten. Unsere Bildergalerie zeigt die Ausgangslagen und Restprogramme der Abstiegskandidaten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und das Rennen um den Klassenverbleib ist völlig offen. Wer trifft noch auf wen, wer steht auf welchem Rang? Ein Überblick.









In der Fußball-Bundesliga rücken die Wochen der Entscheidungen näher. Bis zum 27. Mai werden die letzten sechs Spieltage der Saison 2022/23 über die Bühne gehen – und die versprechen reichlich Spannung: Das Meisterschaftsrennen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist so eng umkämpft wie lange nicht. Auch am anderen Ende der Tabelle bahnt sich zeitgleich ein packendes Saisonfinale an.

Mittendrin befindet sich der nach dem Trainerwechsel in aufsteigender Form spielende VfB Stuttgart. Die Elf von Sebastian Hoeneß hat sich auf den Relegationsplatz vorgearbeitet. Sie steht vor dem FC Schalke 04 und Hertha BSC, allerdings noch hinter dem VfL Bochum und der TSG Hoffenheim. Einen der Konkurrenten wollen die Weiß-Roten noch überholen, um im besten Fall den direkten Klassenverbleib zu erreichen. Doch auch ein erneutes Abrutschen droht.

Wer hält dem Druck in den kommenden Wochen am besten stand und kommt an seine Leistungsgrenze? Ein mitentscheidender Faktor könnte auch die Schwere des jeweiligen Restprogramms sein.

