VfB Stuttgart: Der VfB stellt sich hinten selbst ein Bein

1 Eine entscheidende Szene im Spiel: Der VfB-Abwehrspieler Ameen Al-Dakhil (li.) reißt Frankfurts Hugo Ekitiké als letzter Mann zu Boden. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Ein schwacher Torhüter Alexander Nübel und ein Kapitän Atakan Karazor in der Formkrise – dazu Rot für Ameen Al-Dakhil, der sich überrumpeln lässt. Der VfB zeigt sich defensiv nicht reif für höhere Aufgaben.









Zu guter Letzt hatte der VfB am Samstagabend vor 58 000 Fans in der ausverkauften Frankfurter Arena doch noch einen Rekord aufgestellt – allerdings war dies nur einer für Zyniker. Durch die Rote Karte von Ameen Al-Dakhil, der den Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké als letzter Mann per Ringer-Einlage zu Boden warf, hat der VfB sein historisches Konto an Bundesliga-Platzverwiesen auf 151 geschraubt. Kein Club hat mehr zu bieten, was allerdings auch mit der langen Präsenz des Vereins in Deutschlands Topliga zu tun hat.